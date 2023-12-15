Tianjin Bohai Bank-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 (MAÇ SONUCU) Eczacıbaşı Dynavit, 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ev sahibi Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ı 25-18, 25-23 ve 25-19'luk skorlarla 3-0 mağlup etti. A Grubu'nda 2'de 2 yapan Eczacı, lider olarak yarı finale yükseldi.

2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Eczacıbaşı Dynavit, Tianjin Bohai Bank’ı 3-0'la geçerek namağlup şekilde yarı finale çıktı. Karşılaşmanın ilk setinde, turuncu-beyazlılar, etkili servisleriyle oyunu domine ederek seti 25-18 kazandı. Aldığı 4 atak, 1 blok ve 1 servis sayısıyla Irina Voronkova sette önemli rol oynadı.

İkinci sette turuncu-beyazlıların etkili performansına karşı direnç gösteren Çin ekibi, setin sonlarına doğru hücumda rakibine engel olamadı ve Eczacıbaşı Dynavit seti 25-23 kazandı.

Son sette de oyundaki arayı bir an olsun kapatmayan ve rakibi karşısında üstünlüğü elinde tutan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak A Grubu’nu set vermeden lider tamamlayarak yarı finale yükseldi. Aldığı 22 sayıyla kaptan Tijana Boskovic maçın en skorer ismi oldu. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular, toplamda 8 blok ve 7 servis sayısı elde etti.

Eczacıbaşı Dynavit, yarı final karşılaşmasında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile yarın TSİ 09.00’da karşılaşacak.

Salon: Huanglong Sports Center Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Nurper Özbar (TUR) Tianjin Bohai Bank: Wang, Yuan, Yao Dı, Lı Yangying, Wang, Yang, Meng (L), Liu (L) Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack-Kısal, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Gray, Yaprak, Elif, Beyza Setler: 0-3 (18-25, 23-25,19-25) Süre: 67 dakika (21,25,21)