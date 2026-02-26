Canlı
        TİGEM 732 ton yem alımı için ihaleye çıkıyor

        Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yem ham maddeleri ve katkı maddeleri alımı için ihale gerçekleştirilecek

        Giriş: 26.02.2026 - 11:00
        TİGEM'in Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre 732 ton yem ham maddesi ve katkı maddeleri alımı açık ihale usulüyle sonuçlandırılacak.

        İhale, 9 Mart saat 11.00'de işletmenin ihale salonunda yapılacak.

        İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilecek. Ancak ihaleye teklif vereceklerin e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri gerekiyor.

        Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imzayla imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile ihale tarih ve saatine kadar sistem üzerinden gönderilebilecek.

        İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.

