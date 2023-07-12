TikTok fenomeninden acı haber! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

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TikTok'a içerik üreterek fenomen haline gelen ve 130 binin üzerinde takipçisi olan tanınan isim Sadık Dedecan, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Dedecan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.