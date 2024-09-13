TikTok’un ABD’deki geleceği kritik duruşmada belirlenecek

TikTok ve ana şirketi ByteDance, ABD’de 19 Ocak’ta yürürlüğe girebilecek bir yasağı engellemek amacıyla Pazartesi günü önemli bir mahkeme duruşmasına çıkacak. ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Çin merkezli TikTok’un kaderini belirleyecek olan bu yasal mücadelede sözlü argümanları dinleyecek.

Bu duruşma, 2024 başkanlık seçimlerinin son haftalarında gerçekleşiyor. Hem Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump hem de Başkan Yardımcısı Kamala Harris, genç seçmenleri çekmek için TikTok’u aktif olarak kullanıyor.

ANAYASA VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMALARI

TikTok ve ByteDance, yasanın anayasaya aykırı olduğunu ve Amerikalıların ifade özgürlüğü haklarını ihlal ettiğini savunuyor. Şirketler, bu yasanın “açık interneti savunma geleneğinden radikal bir sapma” olduğunu belirtiyor.

REKLAM ULUSAL GÜVENLİK ENDİŞELERİ ABD’li yasa koyucular, Çin’in Amerikalılar hakkında veri toplayabileceği veya casusluk yapabileceği endişesiyle bu yasayı hızla geçirdi. ByteDance, bir mahkeme kararı olmadan bu yasanın 19 Ocak’ta benzeri görülmemiş bir yasağa yol açacağını belirtiyor. TikTok ve Adalet Bakanlığı, 6 Aralık’a kadar bir karar talep etti. Bu, Yüksek Mahkeme’nin herhangi bir yasak yürürlüğe girmeden önce kararı ele almasına olanak tanıyabilir. AVUSTRALYA'DA DA SOSYAL MEDYA CEZASI TARTIŞMALARI Son dönemde çokça gündemde olan sosyal medyada yayılan hatalı bilgiler Avustralya'da da gündem oldu. Hükümet sosyal medya devlerine platformlar üzerinden yayılan yalan haberler ile ilgili ağır cezalar getirmeye hazırlandığını açıkladı ve bir yasa tasarısı hazırlığında olduğunu belirtti