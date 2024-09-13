Avustralya, sosyal medya devlerine yanlış bilgi yayma cezaları hazırlığında

Sosyal medya uygulamalarının giderek para kazanma alanlarına dönüşmesi ile birlikte, kullanıcıların da burada etkileşim alabilmek uğruna yalan bilgilerle hesaplarını doldurmasına sebep olmaya başladı. Bu yayılan yanlış bilgiler ise özellikle hükümetlerin odak noktası haline geldi.

Geçtiğimiz dönemde ABD'nin TikTok'u güvenlik sebepleriyle engellemesi, Türkiye'de Instagram'ın engellenmesi birçok uygulama ile karşılaşmıştık. Şimdi ise Avustralya hükümeti sosyal medya devlerine yönelik para cezası uygulamasına gideceğini belirtti.

Ülkede, yanlış bilginin yayılmasını önleyemeyen internet platformlarına küresel gelirlerinin yüzde 5’ine kadar para cezası vereceğini açıklandı. Bu adım, sınır tanımayan teknoloji devlerini dizginlemek için dünya çapında yapılan bir hamlenin parçası olarak görülüyor, ancak ifade özgürlüğü savunucularını kızdırıyor.

REKLAM YENİ DÜZENLEME İLE CEZALAR GELECEK Avustralya hükümeti, tehlikeli yanlış bilgilerin yayılmasını nasıl durduracaklarını belirleyen davranış kuralları oluşturmak için teknoloji platformlarını zorlayacak. Bu kurallar bir düzenleyici tarafından onaylanacak. Bir platform bunu yapamazsa, düzenleyici kendi standartlarını belirleyecek ve uyumsuzluk durumunda şirketlere para cezası verecek. HEDEFLENEN İÇERİK TÜRLERİ Parlamentoya sunulan yasa tasarısı, seçim bütünlüğüne veya halk sağlığına zarar veren, bir grubu kınamaya veya bir kişiyi yaralamaya çağıran veya kritik altyapıyı veya acil servisleri kesintiye uğratma riski taşıyan yanlış içerikleri hedef alıyor.