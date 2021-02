Reuters

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ülkenin makro ekonomik dengeleri açısından vazgeçilmez iki kavramın fiyat istikrarı ve finansal istikrar olduğunu söyledi.

Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, "Mal ve hizmet ihracatında kırmaya devam edeceğimiz rekorlarla, sürdürülebilir cari denge

ve finansal istikrar için de, mal ve hizmet ihracatına finansal desteklerin yine yönetilebilir düzeyde olması, ticaret diplomasisinin 100.000'i aşan neferi açısından elzemdir.

Gerçekleştirdiğimiz her birim yatırımın, her birim üretimin arz-talep dengesi adına, her birim ihracat döviz gelirinin ise cari denge adına fiyat istikrarına ve finansal istikrara büyük katkı sağladığının bilincindeyiz" dedi.