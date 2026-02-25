Canlı
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TİM İhracat Pazar Monitörü'nün ocak ayı sonuçları açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        TİM İhracat Pazar Monitörü'nün ocak ayı sonuçları açıklandı

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün ocak ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 100,6, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 99,4 puan olarak gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 12:05
        İhracat Talep Endeksi yükseldi

        TİM'den yapılan açıklamaya göre, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün ocak ayı sonuçları paylaşıldı.

        Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden temel ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, ocak ayında aylık bazda yüzde 0,9 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artışla 100,6 oldu. Böylelikle endeks, uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretti.

        Ocak ayında işsizlik, tüketici güveni ve sanayi üretimindeki gerilemelere karşın enflasyon ve iş güvenindeki iyileşmeler, talep endeksini uzun dönem ortalamasının üzerine çıkardı.

        Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi ise ocak ayında aylık bazda yüzde 0,01 artış ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalış göstererek 99,4 oldu.

        Küresel jeopolitik risklerdeki sınırlı gerileme ve ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasının üzerine çıkması, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumlu etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

