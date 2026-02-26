Canlı
        TİSK: "Yeni nesil çalışma modelleri zorunluluk"

        TİSK: “Yeni nesil çalışma modelleri zorunluluk”

        Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni nesil çalışma modellerinin bir tercih değil zorunluluk olduğunu, tüm taraflar için fayda sağlayacağına gönülden inandıklarını belirtti. Akkol, çağın gereklerine uygun yeni nesil çalışma modellerini daha fazla istihdam fırsatı yaratması, gençlere ve kadınlara yeni çalışma imkanları sunması için istediklerini söyledi

        Giriş: 26.02.2026 - 11:23
        TİSK yeni nesil çalışma modeli istedi

        Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ziyaret etti. Ziyarette üretim maliyetlerindeki artış, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve küresel ticarette korumacılık eğilimleri başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konular değerlendirildi. TİSK heyetinin, işverenin görüş ve beklentilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a ilettiği toplantıda, yeni nesil çalışma modelleri için gerekli mevzuat düzenlemelerine olan ihtiyaç da gündeme geldi.

        Özgür Burak Akkol, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel ticaret dinamiklerinde yaşanan değişimin hem mevcut işlerde yeni becerilere ihtiyaç duyulmasına hem de yeni mesleklerin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti. Daha çevik olmanın, daha hızlı adapte olabilmenin en önemli rekabetçilik unsurlarından biri haline geldiği dünyanın geleneksel çalışma biçimlerinin dönüşümünü de zorunlu kıldığını ifade eden Akkol, şöyle devam etti:

        “TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK”

        “Çalışma hayatının tüm sac ayaklarında fayda yaratacağına inandığımız yeni nesil çalışma modellerinin yaygınlaştırılmasının, çalışma hayatının “İşimizin Yarını” odağında dönüşümü için bir tercih değil, bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Dijital ve yeni nesil çalışma modellerinin işletmelerimizin değişen piyasa koşullarına adaptasyon kapasitelerini geliştirerek rekabet gücünü artırmalarına destek olacağı kanaatindeyiz. Aynı zamanda, kadınlar, gençler gibi özel politika gerektiren grupların istihdama katılımının önünü açmaya da katkıları olacağını düşünüyoruz.”

        “TÜM TARAFLARIN FAYDASINA”

        Özgür Burak Akkol, Orta Vadeli Program’ın öncelikli hedeflerinden olan ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda da ele alınan bu konuyu, gençlere, kadınlara yeni çalışma imkanları sağlaması için önerdiklerini söyledi. Yeni nesil ve dijital çalışma modellerinin ülkemizde yaygınlaştırılmasını ve konu hakkında mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılarak geliştirilmesini önemli gördüklerini kaydeden Akkol, “Hem çalışanın ve hem işverenin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni nesil çalışma modellerinin mevzuatımıza kazandırılmasının tüm taraflar için fayda yaratacağına gönülden inanıyoruz” dedi.

        Yeni nesil çalışma modellerinin yaygınlaştırılmasının her türlü nitelik seviyesinde iş gücü ihtiyacı ve beceri açığı sorunu için geliştirilecek politikalara da büyük katkı sağlayacağını ifade eden Akkol, hem OVP’de hem de Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Eylem Planında yer alan mevzuat değişikliğinin bir an önce hayata geçirilerek bu modellerin yaygınlaştırılmasını önemli gördüklerini söyledi. Akkol, “Ülkemize, çalışma hayatımıza ve çalışma arkadaşlarımıza değer katacağına düşündüğümüz, dijital ve yeşil dönüşümün kaçınılmaz kıldığı yeni nesil modellerin yaygınlaştırılması konusunda bütüncül yaklaşımla kamu, işçi, işveren ortak hareket edilmesi gereğine inanıyoruz. İş birliği içinde hayata geçebilecek her konuda olduğu gibi bu konuda da desteğe ve iş birliğine her daim açığız” diye konuştu.

