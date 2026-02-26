TİSK: “Yeni nesil çalışma modelleri zorunluluk”

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ziyaret etti. Ziyarette üretim maliyetlerindeki artış, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve küresel ticarette korumacılık eğilimleri başta olmak üzere çalışma hayatının gündemindeki konular değerlendirildi. TİSK heyetinin, işverenin görüş ve beklentilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a ilettiği toplantıda, yeni nesil çalışma modelleri için gerekli mevzuat düzenlemelerine olan ihtiyaç da gündeme geldi.

Özgür Burak Akkol, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve küresel ticaret dinamiklerinde yaşanan değişimin hem mevcut işlerde yeni becerilere ihtiyaç duyulmasına hem de yeni mesleklerin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti. Daha çevik olmanın, daha hızlı adapte olabilmenin en önemli rekabetçilik unsurlarından biri haline geldiği dünyanın geleneksel çalışma biçimlerinin dönüşümünü de zorunlu kıldığını ifade eden Akkol, şöyle devam etti:

“TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK”

“Çalışma hayatının tüm sac ayaklarında fayda yaratacağına inandığımız yeni nesil çalışma modellerinin yaygınlaştırılmasının, çalışma hayatının “İşimizin Yarını” odağında dönüşümü için bir tercih değil, bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Dijital ve yeni nesil çalışma modellerinin işletmelerimizin değişen piyasa koşullarına adaptasyon kapasitelerini geliştirerek rekabet gücünü artırmalarına destek olacağı kanaatindeyiz. Aynı zamanda, kadınlar, gençler gibi özel politika gerektiren grupların istihdama katılımının önünü açmaya da katkıları olacağını düşünüyoruz.”