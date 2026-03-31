        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMO yeni hasat sezonu öncesi hububat satış politikası belirledi

        TMO yeni hasat sezonu öncesi hububat satış politikası belirledi

        Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2023 yılı mahsulünden bakiye yerli buğdaylar ile yüksek proteinli ithal buğdaylar olmak üzere toplam 1,3 milyon ton stokun satışına herhangi bir fiyat artışı yapılmadan, mevcut fiyatlarla yeni hasat dönemine kadar devam edileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 20:45
        TMO yeni hasat sezonu öncesi hububat satış politikası belirledi

        TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, kurumun başta hububat olmak üzere, temel ve stratejik tarımsal ürünlerde arz güvenliğini tesis etmek, piyasa istikrarını korumak ve üretici, sanayici ile tüketici arasındaki dengeyi gözeten piyasa yapısının devamlılığını temin etmek üzere faaliyetlerine kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. Bu çerçevede, Ekim 2025'te başlayan ve 6 aydır devam eden satışlarda herhangi bir fiyat artışı yapılmadığına işaret edilen açıklamada, "Bundan sonraki süreçte de piyasa istikrarı ve yeni alım sezonu hazırlıkları kapsamında, 2023 yılı mahsulünden bakiye yerli buğdaylar ile yüksek proteinli ithal buğdaylar olmak üzere, toplam 1,3 milyon ton stokun satışına herhangi bir fiyat artışı yapılmadan, mevcut fiyatlarla yeni hasat dönemine kadar devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

        "Hasat sezonuna kadar belirlenen satış fiyatlarında değişiklik yapılmayacak"

        Üreticilerin emeğinin karşılığını bulması, sanayiciler ile üreticiler arasında dengeli ve uyumlu bir piyasa yapısının sürdürülmesi, paydaşlar açısından sağlıklı bir geçiş döneminin tesis edilmesi, yeni hasatla birlikte 2024-2025 mahsulü ürünlerin TMO'ya satış yoluyla dönmemesi ve haksız bir kazanca mani olunması amacıyla fiyat politikası değişikliği ihtiyacının doğduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu çerçevede, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 mahsulü hububat satış fiyatlarımız güncellenmiş ve öncelikli olarak merkezi lokasyonlarda bulunması sebebiyle sektörün nakliye avantajı bulunan, yeni hasat döneminde ise TMO'nun depolama kapasitesine katkı sağlayacak stoklar satışa açılmıştır. Piyasalarda öngörülebilirliğin sağlanması amacıyla yeni hasat sezonuna kadar belirlenen satış fiyatlarında, herhangi bir fiyat değişikliği yapılmayacak."

        Düzenleme ile istikrarlı piyasa zemininin güçlendirilmesi, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve yeni hasat dönemine dengeli bir piyasa yapısı içinde girilmesinin hedeflendiğinin altı çizilen açıklamada, sektörün sürdürülebilir bir yapı içinde faaliyet göstermesi için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceği vurgulandı.

        Hububatta ton başı satış fiyatlar

        Öte yandan, açıklamada yer alan bilgilere göre, 2023 mahsullü yerli ekmeklik makarnalık buğday ile ithal ekmeklik buğdayın ton fiyatı 13 bin 500 lira, yemlik mısırın ton fiyatı 12 bin 200 lira olarak sabit tutuldu.

        1 Nisan itibarıyla, 2024 ve 2025 mahsullü yerli ekmeklik ve makarnalık buğdayın ton fiyatı 15 bin lira, yemlik arpanın ton fiyatı 12 bin lira olarak belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aslı Bekiroğlu'nun gözyaşları

        Geçirdiği miyom ameliyatında yaşanan komplikasyon nedeniyle altı kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu, bir kez daha ameliyat olacağını açıkladı. "İki kez ölümden döndüm" diyen oyuncu, yaşadığı zorlu süreci gözyaşları içerisinde anlattı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"