        Haberler Spor Basketbol STBL TOFAŞ'ın yeni başantrenörü Massimo Cancellieri oldu

        TOFAŞ'ın yeni başantrenörü Massimo Cancellieri oldu

        TOFAŞ Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine 54 yaşındaki İtalyan koç Massimo Cancellieri getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 14:45 Güncelleme:
        TOFAŞ'a İtalyan başantrenör!

        TOFAŞ Basketbol Kulübü, 2026-27 sezonu planlaması kapsamında Basketbol A Takımı başantrenörlüğü için Avrupa basketbolunun tecrübeli koçlarından Massimo Cancellieri ile anlaşma sağladı. Koçluk kariyerinde 2013-2019 yılları arasında yardımcı antrenör olarak EuroLeague ekibi Olimpia Milano’nun teknik ekibinde yer alan, 2019-2021 yılları arasında Ravenna’da başantrenör olarak parkede bulunan Cancellieri, 2021-2023 yılları arasında Fransa LNB Pro A’da Limoges CSP’yi play-off potasına taşıdı. Massimo Cancellieri, 2023-24 sezonu öncesinde ise SIG Strasbourg’un başına geçti.

        FIBA EUROPE CUP'TA FİNAL OYNADI, YUNANİSTAN'DA 'YILIN KOÇU' SEÇİLDİ

        2024-25 sezonunda PAOK BC ile FIBA Europe Cup’ta final oynayan İtalyan koç, Yunanistan Süper Ligi’nde ‘yılın koçu’ seçilmişti. Son olarak 2025-26 sezonu öncesi ülkesi İtalya’ya dönen Cancellieri, Dolomiti Energia Trento’yu EuroCup’ta çeyrek finale taşırken, İtalya Ligi’nde de dev rakiplere karşı agresif, fiziksel ve dişli bir takım yaratarak play-off oynattı.

        Avrupa basketbolunda özellikle yüksek enerjili, sert savunmaya dayalı ve disiplinli oyun felsefesiyle tanınan Massimo Cancellieri, 1999-2009 yılları arasında San Crispino’da, 2009-2010’da Veroli Basket’te, 2010-2013 yılları arasında Pallacanestro Biella’da, 2013-2019 yılları arasında ise Olimpia Milano’da yardımcı antrenörlük yaptı. Cancellieri; 2019-2021’de Basket Ravenna, 2021-2023’te Limoges CSP, 2023-2024’te SIG Strasbourg, 2024-2025’te PAOK Selanik ve 2025-2026 yılları arasında da Dolomiti Energia Trento’da başantrenör olarak görev yaptı.

