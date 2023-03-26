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TOGG çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar?

Yerli otomobil TOGG'un kura çekiliş sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve satış fiyatının ne kadar olacağı ile ilgili bilgileri gündem olmuş durumda. Yurt genelinde çekilişe katılım gösterecek vatandaşlar için son bilgileri bir araya getirdik. İşte, TOGG araba ile ilgili ayrıntılar...

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  • TOGG çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar?

    Yerli otomobil TOGG için artık geri sayım başlamış durumda. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği TOGG araba ile ilgili en çok merak edilen; TOGG çekilişi ne zaman ve fiyatlar ne kadar sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
  • TOGG çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar?

    TOGG ÇEKİLİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

    Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.
  • TOGG çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar?

    Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak
  • TOGG çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar?

    Ör: Kasım 2023'ten itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 953 bin TL'lik V1 standart menzil için ön sipariş geçen bir kullanıcı çekilişte birinci sırada yer alması halinde, (1/12.000), V1 standart menzil seçeneğinin ilk teslimatı bu kullanıcımıza yapılacak.
  • TOGG çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar?

    TOGG FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI!

    TOGG C segmenti SUV modeli 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı. Buna göre Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.

    T10X'in fiyatları şöyle oluştu:
  • TOGG çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar?

    V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

    V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL V

    2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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