Yerli otomobil TOGG için artık geri sayım başlamış durumda. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği TOGG araba ile ilgili en çok merak edilen; TOGG çekilişi ne zaman ve fiyatlar ne kadar sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...