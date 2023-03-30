Yerli elektrikli otomobil TOGG ön sipariş hakkı için başvurular 16-27 Mart 2023 tarihleri arasında alındı. 29 Mart Perşembe günü YouTube ve TRT Haber canlı yayınında gerçekleştirilen kura çekilişi ile kazanan şanslı isimler belli oldu. Kura çekiminin sona ermesiyle gözler "TOGG 60 bin TL peşinat geri ödemesi ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte konuya dair ayrıntılar...