Tokat Belediye Plevnespor'dan Özgür Sürer açıklaması!
Nesine 3. Lig 1. Grup 17. hafta karşılaşmasında Bursaspor'u konuk eden Tokat Belediye Plevnespor'da Özgür Sürer, topla birlikte rakip kaleye giderken düşmüştü. O anlar kamuoyunda tartışma yaratırken, Tokat ekibi yaşananlarla dair açıklama paylaştı.
Nesine 3. Lig 1. Grup 17. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Tokat Belediye Plevnespor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 80. dakikasında Tokat Belediye Plevnespor'da Özgür Sürer'in topla birlikte rakip kaleye giderken düşmesi tartışmalara yer açmıştı.
Tokat Belediye Plevnespor, yaşanan pozisyona dair açıklama paylaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Pazar günü Bursaspor maçında 81. dakikada futbolcumuz Özgür Sürer’in değerlendiremediği pozisyonda ahlak dışı ithamlar ve hakaretler hakkında açıklama yapma gereği duyuyoruz. Zorunlu değişikliklerden dolayı oyunu durdurma hakkımızın tamamlamasından sonra futbolcumuz Özgür Sürer’in fedakarlık yaparak sakat halde oyuna devam ettiğini tüm herkese duyuruyoruz. Pozisyon icabı depara kalktığında ise sakatlığı ilerlemiş kendini istem dışı yere bırakmıştır. Futbolcumuz Özgür Sürer’e geçmiş olsun dileklerimizi diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.