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        Haberler Gündem Güncel Tokat'ta 65 yaş üstüne ücretsiz kuaför hizmeti | Son dakika haberleri

        Tokat Belediyesi'nden 65 yaş üzeri kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti

        Tokat Belediyesi, 65 yaş üzeri kadınlara yönelik ücretsiz kuaför hizmeti başlattı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kıymetli büyüklerimizin kendilerini iyi hissetmeleri, mutlu olmaları ve sosyal hayata daha güçlü katılmaları için bu hizmeti başlattık. Onların duaları, hayırları ve memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:26
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        Tokat'ta 65 yaş üstüne ücretsiz kuaför hizmeti
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        Tokat Belediyesi, 65 yaş üzeri kadınlar için Gülbaharhatun ve Behzat Belmek merkezlerinde ücretsiz kuaför hizmeti başlattı.

        Yeni hizmeti değerlendiren Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Üretken Belediyecilik anlayışımızla, toplumumuzun her kesimine dokunan hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Kıymetli büyüklerimizin kendilerini iyi hissetmeleri, mutlu olmaları ve sosyal hayata daha güçlü katılmaları için bu hizmeti başlattık. Gülbaharhatun ve Behzat Belmek merkezlerimize bekliyoruz. Onların duaları, hayırları ve memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz" dedi.

        Başkan Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi’nin üretken, insan odaklı ve çözüm üreten hizmetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

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