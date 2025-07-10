Tokat'ta 65 yaş üstüne ücretsiz kuaför hizmeti

Tokat Belediyesi, 65 yaş üzeri kadınlar için Gülbaharhatun ve Behzat Belmek merkezlerinde ücretsiz kuaför hizmeti başlattı.

Yeni hizmeti değerlendiren Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Üretken Belediyecilik anlayışımızla, toplumumuzun her kesimine dokunan hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Kıymetli büyüklerimizin kendilerini iyi hissetmeleri, mutlu olmaları ve sosyal hayata daha güçlü katılmaları için bu hizmeti başlattık. Gülbaharhatun ve Behzat Belmek merkezlerimize bekliyoruz. Onların duaları, hayırları ve memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz" dedi.

Başkan Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi’nin üretken, insan odaklı ve çözüm üreten hizmetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.