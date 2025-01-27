TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı satışa sunuyor. Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek olan müzayedeye katılmak isteyenler, internet üzerinden de teklif verebilecek. Alıcılar, ödeme planı kapsamında yüzde 25 peşinat ödedikten sonra kalan tutarı 24 ay vadeli olarak ödeyebilecek. İşte, TOKİ’nin arsa satışına dair tüm detaylar...