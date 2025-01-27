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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 20 ilde 63 arsa satışı ödeme planı, yeri ve tarihi, katılım şartları, arsaların yer aldığı iller

        TOKİ 20 ilde 63 arsa satıyor! Arsa satışı ne zaman ve nerede?

        TOKİ, 20 ilde 63 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek fiziki müzayedelerin yanı sıra, uzakta bulunan katılımcılar için çevrim içi teklif verme imkânı da sağlanacak. İşte, TOKİ'nin 63 arsa satışına ilişkin ödeme planı, tarih detayları ve arsaların bulunduğu iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:49
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        TOKİ, 20 farklı ilde toplam 63 arsayı satışa sunuyor. Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek olan müzayedeye katılmak isteyenler, internet üzerinden de teklif verebilecek. Alıcılar, ödeme planı kapsamında yüzde 25 peşinat ödedikten sonra kalan tutarı 24 ay vadeli olarak ödeyebilecek. İşte, TOKİ’nin arsa satışına dair tüm detaylar...

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        TOKİ 20 İLDE 63 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

        Satış 5 Şubat 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Satış şu adreslerde gerçekleştirilecek;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        Ankara İlkbank Macunköy Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara

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        TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        Arsa alıcıları yüzde 25 peşin ve 24 ay vade ile ödeme yapabilir.

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        ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

        Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Niğde, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van.

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