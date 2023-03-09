Deprem felaketinde verilen aranın ardından TOKİ kuraları 81 il kapsamında düzenlenmeye devam ediyor. 8 ve 9 Mart tarihleri arasında ise Afyonkarahisar'da TOKİ konutları çekiliş ile hak sahiplerini bulacak. Peki, Afyonkarahisar kura sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi canlı izleme detayları ve Afyonkarahisar TOKİ nihai isim listesi sorgulama sayfası...