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Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları ve isim listesi canlı yayında açıklanıyor!

Afyonkarahisar TOKİ kura çekilişi kapsamında 3 bin 169 konut hak sahibini bulacak. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi olarak nitelendirilen TOKİ konut projesi ile kura çekilişleri yeniden başladı. Yeni takvim ile Afyonkarahisar'da kuralar 8 - 9 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenecek. İşte, Afyonkarahisar TOKİ kura canlı yayın izleme ekranı ve sonuçları hakkında bilgiler...

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  • TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR | 9 Mart 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama

    Deprem felaketinde verilen aranın ardından TOKİ kuraları 81 il kapsamında düzenlenmeye devam ediyor.  8 ve 9 Mart tarihleri arasında ise Afyonkarahisar'da TOKİ konutları çekiliş ile hak sahiplerini bulacak. Peki, Afyonkarahisar kura sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi canlı izleme detayları ve Afyonkarahisar TOKİ nihai isim listesi sorgulama sayfası...
  • TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR | 9 Mart 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama

    TOKİ AFYONKARAHİSAR KURALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    3 bin 169 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi 8-9 Mart 2023 günleri arasında yapılacak.
  • TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR | 9 Mart 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama

    AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

    Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı, Çay, Dinar, Sultandağı, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören ilçelerinde inşa edilecek 2+1, 3+1 konutların kura çekimi 8 Mart Çarşamba günü başlayacak ve 9 Mart Perşembe günü sona erecek.

    Emekli, engelli, genç kategorilerinde gerçekleştirilecek kura çekiliş sonuçları 8 Mart saat 10:00'da başlıyor.

    AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR | 9 Mart 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama

    8 MART: Merkez, Sandıklı, Emirdağ, Dazkırı, Bolvadin, Beyyazı, İscehisar, Bayat, Sinanpaşa, Başmakçı

    9 MART: Çay, Dinar, Sultandağı, Sinanpaşa, Çobanlar, İhsaniye, Hocalar, Kızılören
  • TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI AÇIKLANIYOR | 9 Mart 2023 TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama

    TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    TOKİ kura çekimi canlı yayın üzerinden yayınlanıyor. TOKİ kura çekiliş sonuçları e-evlet sistemi üzerinden sorgulanabilir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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