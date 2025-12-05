TOKİ arsa satışlarına devam ediyor: TOKİ 47 ilde 340 arsa satışı ne zaman?
TOKİ, 47 ilde yer alan toplam 340 arsayı satışa çıkaracağını duyurdu. Alıcılar, seçtikleri arsa için bedelin yüzde 25'ini peşin ödeyip kalan kısmı 24 aya varan taksitlerle tamamlama olanağına sahip olacak. Peşin ödemeyi tercih edenler için ise yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. İki gün sürecek açık artırma İstanbul ve Ankara'daki salonlarda yapılacak; ancak fiziksel olarak katılamayanlar çevrim içi teklif verebilecek. Peki, 340 arsa hangi ilçede yer alıyor? İşte TOKİ satışına dair tüm detaylar
TOKİ açık artırma yöntemi ile 340 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar; İstanbul, Düzce, Erzurum, Eskişehir gibi 47 farklı ilçede yer alıyor. Alıcılar, İstanbul ve Ankara'da yapılacak müzayedeye katılabileceği gibi çevrim içi olarak tekliflerini iletebilecek. Peki, 340 arsa nerede yer alıyor, ödeme seçenekleri neler?
TOKİ 47 İLDE 340 ARSAYI SATIŞA ÇIKARIYOR
TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak olan müzayade ile satılacak:
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul
- İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle / Ankara
İsteyenler çevrim içi teklif de verebilecek.
ARSALAR NEREDE?
Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Ankara, Çorum, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Zonguldak.
ÖDEME PLANI NASIL?
- Yüzde 25 peşin, 24 ay vade,
- Peşin alımlarda yüzde 20 indirim.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen Bedeli 400.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000 TL,
Muhammen Bedeli 400.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,
Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,
Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 8.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,
Muhammen Bedeli 8.000.001 TL ile 14.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 750.000 TL,
Muhammen Bedeli 14.000.001 TL ile 32.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,
Muhammen Bedeli 32.000.001 TL ile 63.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 63.000.001 TL ile 129.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 6.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 129.000.001 TL ile 322.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000.000 TL,
Muhammen Bedeli 322.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 30.000.000 TL ödenmesi gerekiyor.