TOKİ Bursa kurası ne zaman, hangi gün yapılacak? TOKİ kura takvimi ile Bursa kurası tarihi belli oldu mu?
500 bin konut projesi ile TOKİ'nin kura çekimleri haftanın her günü yapılmaya devam ediyor. Proje kapsamında Bursa'da 17 bin 225 konut inşa edilecek. Bu hafta kura takviminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yayınlanmasının ardından gözler Bursa kura tarihine döndü. Peki, TOKİ Bursa kurası ne zaman, tarihi belli oldu mu, ilçe kontenjan dağılımı nasıl? İşte tüm detaylar...
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kuralarıyla hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. TOKİ, Bursa kurası sonucunda 17 bin 225 konutu hayata geçirmeyi planlıyor. Bursa Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer), Gemlik, İnegöl, Orhangazi, Mustafakemalpaşa gibi birçok ilçede yapılacak konutlar sahiplerini bulacak. Bu kapsamda "TOKİ Bursa kura tarihi belli oldu mu, hangi gün yapılacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
TOKİ BURSA'DA 17 BİN 225 KONUT İNŞA EDİYOR
Ev Sahibi Türkiye projesi kapsamında TOKİ, Bursa'da 17 bin 225 konutu hayata geçiriyor. Başvurularını yapan vatandaşlar için kuraya kabul edilenler ve reddedilenler listesi, TOKİ'nin resmi web sitesinde yayımlanacak.
TOKİ BURSA KURASI NE ZAMAN?
TOKİ kura takvimine göre Bursa kurası tarihi henüz açıklanmadı. Resmi duyuru geldiğinde haberimize eklenecektir.
TOKİ BURSA KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI
500 bin konut projesi doğrultusunda Konya'da inşa edilecek 17 bin 225 konutun ilçe kontenjan dağılımı şu şekilde:
Bursa Merkez'de (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer) 7 bin 550,
İnegöl'de 4 bin,
Gemlik'te 3 bin,
Mustafakemalpaşa'da 750,
Yenişehir'de 500,
Orhangazi'de 400,
Mudanya'da 300,
İznik'te 250,
Orhaneli'de 175,
Büyükorhan'da 100,
Harmancık'ta 100,
Keles'te 100 konut hayata geçirilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura çekimlerinin ardından vatandaşlar sonuçları, TOKİ'nin resmi web sitesi "www.toki.gov.tr" ya da e-Devlet'in web sitesi "www.turkiye.gov.tr" üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak öğrenebilecek.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşların taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlayacak. Bu kapsamda, hak sahiplerinin sözleşme imza tarihinden sonraki ay ilk taksit ödemesini yapmaları gerekiyor.