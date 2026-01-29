Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kuralarıyla hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. TOKİ, Bursa kurası sonucunda 17 bin 225 konutu hayata geçirmeyi planlıyor. Bursa Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer), Gemlik, İnegöl, Orhangazi, Mustafakemalpaşa gibi birçok ilçede yapılacak konutlar sahiplerini bulacak. Bu kapsamda "TOKİ Bursa kura tarihi belli oldu mu, hangi gün yapılacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...