Toplu Konut İdaresi ( TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, İstanbul'da inşa edilen 76 gökdelen üzerinden "haksız rant elde edildiği ve TOKİ tarafından rapor hazırlandığı" iddialarına ilişkin, "Böyle bir rapor yok, ne idaremiz ne de idaremiz çalışanları tarafından böyle bir rapor hazırlanmamıştır. TOKİ'nin ve çalışanlarının böyle bir rapor hazırlamak gibi bir görevi de bulunmamaktadır." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Bulut, konut projelerinde TOKİ'nin önceliklerine ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yatay, az katlı ve yerel mimariyi esas alan mahalle konseptli projeler üretmeye devam ettiklerini belirten Bulut, Toplu Konut İdaresi olarak konut üretim süreçlerini, insanı odağa alan yeni disiplinlerle, bir üst ölçekte ele aldıklarını ifade etti.

Bulut, geçmiş yıllardaki tecrübeler ve milletin beklentisi doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarla, konut ihtiyacını karşılamanın ötesinde yeni yerleşim alanları ve yeni şehirler oluşturduklarını kaydetti.

- "Böyle bir rapor hazırlanmamıştır"

Dün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı'nda "İstanbul'da inşa edilen 76 gökdelen üzerinden haksız rant elde edildiği, bu bilgilerin de TOKİ uzmanları tarafından hazırlanan raporda olduğunu" iddialarına ilişkin, "Böyle bir rapor yok. Ne İdaremiz ne de İdaremiz çalışanları tarafından böyle bir rapor hazırlanmamıştır. TOKİ'nin ve çalışanlarının böyle bir rapor hazırlamak gibi bir görevi de bulunmamaktadır." diye konuştu.

Bulut, - "TOKİ olarak konut üretim süreçlerimizi, insanı odağa alan yeni disiplinlerle, bir üst ölçekte ele aldık. Geçmiş yıllardaki tecrübeler ve milletimizin beklentisi doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarla, konut ihtiyacını karşılamanın ötesinde yeni yerleşim alanları, yeni şehirler oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı