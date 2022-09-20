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Hane halkı geliri ne demek, nasıl hesaplanır? Hane halkı gelirine kimler dahil?

TOKİ sosyal konut projesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. TOKİ konutlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar hane halkı geliri hakkında detayları araştırmaya başladı. TOKİ konutlarına başvuru için hane halkı gelir miktarının aşılmaması gerekiyor. Peki Hane halkı geliri ne demek, nasıl hesaplanır? Hane halkı gelirine kimler dahil? İşte 2022 TOKİ hane halkı hesaplama…

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  • TOKİ HANE HALKI HESAPLAMA: Hane Halkı Geliri Ne Demek, Nasıl Hesaplanır? Hane Halkı Gelirine Kimler Dahil?

    TOKİ sosyal konut projesi kapsamında gerçekleşecek olan başvurular için detaylar belli oldu. Başvuruları alınmaya başlanan proje için gerekli şartları taşımak gerekiyor. TOKİ sosyal konut projesi 4 Eylül 2022 tarihinde başladı ve ekim ayının sonuna kadar devam edecek. Proje kapsamındaki evlerin fiyatı 608 bin liradan başlarken, iş yerlerinin fiyatı 350 bin liradan, konut için arsalar ise 192 bin 500 liradan başlayacak. Peki hane halkı geliri ne demek, nasıl hesaplanır? Hane halkı gelirine kimler dahil? İşte 2022 TOKİ hane halkı hesaplamaya dair tüm merak edilenler…
  • TOKİ HANE HALKI HESAPLAMA: Hane Halkı Geliri Ne Demek, Nasıl Hesaplanır? Hane Halkı Gelirine Kimler Dahil?

    HANE HALKI GELİRİ NEDİR?

    Hane halkı geliri, bir ailede yaşayan kişilerin toplam elde ettiği kazanç anlamına gelir. Hane halkı içerisinde yaşayan kişilerin aldıkları maaş ve diğer gelir toplamları hane halkı gelirini ifade eder. Bazı kurumların gıda, yol vb. alınan her türlü yardım miktarı, sosyal konut projelerine başvuruda dikkate alınıyor.
  • TOKİ HANE HALKI HESAPLAMA: Hane Halkı Geliri Ne Demek, Nasıl Hesaplanır? Hane Halkı Gelirine Kimler Dahil?

    HANE HALKI GELİRİ KİMLERİ KAPSIYOR?

    Hane halkı, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın, konutun hizmet ve yönetimine iştirak etmekte olan kazanç veya masraflarını ayırmayan kişilerden meydana gelmektedir. Yani aynı ev içerisinde ikamet eden ve aylık geliri olan tüm bireyler, hane halkı gelirine ortak anlamına geliyor.
  • TOKİ HANE HALKI HESAPLAMA: Hane Halkı Geliri Ne Demek, Nasıl Hesaplanır? Hane Halkı Gelirine Kimler Dahil?

    Ancak TOKİ projede detaylarında geçen hane halkı; kendisi, eşi ve küçük çocukları yani velayeti altında olan çocukları kastediyor. Burada velayeti aldım demek zaten 18 yaş altındaki çocuklar için geçerli. Yani kişi 18 yaşından büyükse ve ailesiyle yaşıyorsa bu kişi ayrıca sosyal konut projesine başvurabilecek.
  • TOKİ HANE HALKI HESAPLAMA: Hane Halkı Geliri Ne Demek, Nasıl Hesaplanır? Hane Halkı Gelirine Kimler Dahil?

    HANE HALKI GELİRİ NASIL HESAPLANIR?

    Hane halkı geliri, bir evde yaşayan bireylerinin kazandıkları ücretler bir araya getirilerek hesaplanıyor. Eğer bir evde aile bireylerinden iki kişi çalışıyorsa aldıkları maaş, gelir ve yardımların hepsi toplanıyor. Bu toplam elde edilen gelirlere yemek ve yol paraları da dahil ediliyor. Elde edilen bu toplam gelirle hane halkı geliri hesaplanmış olur.
  • TOKİ HANE HALKI HESAPLAMA: Hane Halkı Geliri Ne Demek, Nasıl Hesaplanır? Hane Halkı Gelirine Kimler Dahil?

    - 2022 TOKİ sosyal konut başvuru şartlarına göre projeye İstanbul'da hane geliri 18 bin, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olanlar başvurabilecek.

    - Başvuru yapan ya da yapacak vatandaşların maaşları "net" üzerinden hesaplanır.

    - Hanede işkurda çalışan biri varsa, işkurdan çalıştığına dair belge alınması gerekiyor. Başvurular bordrolu çalışanların maaşları üzerinden hesaplanarak kabul ediliyor. Sadece başvuru yapılan ay hane gelirinin ne kadar olduğuna bakılıyor. Eğer başvuru yapıldığı ay hane gelirinin ortalaması TOKİ'nin belirlediği bedelin üzerine değilse başvuru kabul ediliyor.

    - TOKİ herhangi bir hesaplama yapmıyor. Başvuru yapacak vatandaş, maaş bordrosunu alıp bankaya o şekilde başvuru yapıyor. Banka şartların uygun olması durumunda başvuruyu kabul ediyor.

    - Hane halkı geliri hesaplaması illere göre değişiklik gösteriyor. İstanbul için hane halkı gelirinin 18 bin, İstanbul dışındaki iller için 16 bin TL olması gerekiyor. Bu şartlar sağlandığında başvuru kabul ediliyor.

    - Hane halkı geliri TOKİ'nin belirlediği bedelin üzerindeyse başvuru kabul edilmez. Eğer banka başvuru kabul etmişse, daha sonra yapılan başvuru iptal edilir. Yatırılan başvuru ücreti de vatandaşa geri ödenir. Hane halkı geliri belirlenen bedel üzerinde olan vatandaş ev almaya hak kazanamaz.

    - Hane halkı geliri hesaplanırken aylık ortalama alıyor. Yıllık ortalama ticaret ile uğraşanlardan alınıyor. Bordrolu çalışanlardan sadece başvuru yaptığı ayın aylık hane halkı gelirine bakılıyor.
  • TOKİ HANE HALKI HESAPLAMA: Hane Halkı Geliri Ne Demek, Nasıl Hesaplanır? Hane Halkı Gelirine Kimler Dahil?

    BAŞVURU İÇİN GELİR SINIRI NE KADAR?

    Projeden faydalanmak isteyen vatandaşların hane geliri İstanbul'da 18 bin liranın, diğer illerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek.

    Ayrıca başvurucunun kendisi, eşi ya da çocuklarının üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.
  • TOKİ HANE HALKI HESAPLAMA: Hane Halkı Geliri Ne Demek, Nasıl Hesaplanır? Hane Halkı Gelirine Kimler Dahil?

    KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2+1 konut: 608 bin lira (2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade)

    3+1 konut: 850 bin lira (3 bin 187 lira taksit, 240 ay vade)

     

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