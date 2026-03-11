TOKİ İstanbul kurasına katılmaya hak kazananlar açıklandı! İşte TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul ve red listesi
Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da toplam 100.000 konut inşa edilecek. TOKİ İstanbul kura sonuçları noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Ev sahibi olma hayaliyle projeye başvuru yapan megakentliler ''TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt ararken yeni bir gelişme yaşandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura öncesinde başvuru değerlendirme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Böylece TOKİ İstanbul kurasına katılmaya hak kazananlar belli oldu. İşte, 2026 TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi...
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde kura süreci Çorum ve İstanbul illeri ile tamamlanacak. Bilindiği üzere proje kapsamında en çok konut İstanbul’da inşa edilecek. Bu sebeple megakentte yapılacak çekilişin tarihi ve saati büyük bir merakla bekleniyor. Heyecanlı bekleyiş sürerken konut başvurusu kabul ve reddedilenlerin listesi erişime açıldı. Böylece İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için kuraya katılmaya hak kazananlar belli oldu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, 2026 TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler isim listesi…
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ İstanbul kura tarihi, saati ve yeri henüz belli olmadı. Megakentte inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takviminin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
Proje kapsamında şu ana kadar 79 ilin kurası tamamlanırken, geriye İstanbul ve Çorum illeri kaldı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda İstanbul projeleri için kura çekilişinin Mart ayı sonuna kadar yapılması bekleniyor.
İstanbul TOKİ kura çekilişi tarihi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ İstanbul kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
İSTANBUL’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut inşa edecek.
Ancak yapılacak konutların ilçe dağılımları henüz açıklanmadı.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), resmi internet adresi üzerinden İstanbul'da konut başvurusu reddedilenlerin isim listesini paylaştı.
Listede yer alan adaylar, başvuru şartlarını sağlamadığı için kuraya katılamayacak.
TOKİ İSTANBUL KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU
İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ İstanbul kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.