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TOKİ İstanbul kura çekim tarihi belli oldu!

Milyonları ev ve iş yeri sahibi yapacak olan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekilişi için heyecan dorukta! TOKİ sosyal konut projesi için başvuruların ekim ayında tamamlanmasının ardından kura heyecanı başladı. TOKİ İstanbul kura çekimi için beklenen tarih belli oldu. TOKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki için 508 adet konut kura çekilişi için tarih netleşti. İşte TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi ve başvuru sorgulama ekranı...

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  • TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 VE BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ kura çekim tarihleri belli oldu. İlk adımda Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirilen projede 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da kura çekimleri devam ederken gözler İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihlerine çevrildi. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak. TOKİ kuraları canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenirken çekiliş sonuçları ise e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Peki; 2022 TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı, hangi illerde?
  • TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 VE BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları nasıl ve nereden yapılır?

    2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

    İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında beklenen haberi verdi.

    2022 TOKİ kura çekilişinin ilki 7 Kasım tarihinde Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirildi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."
  • TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 VE BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları nasıl ve nereden yapılır?

     

    TOKİ KURALARINDA ÜÇÜNCÜ ETAP BAŞLIYOR

    Kura çekiminin 11 ilini kapsayan ikinci etabı Kilis ve Muş'la birlikte başladı.

    28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.

    Üçüncü etap kuraları için yeni tarih, TOKİ resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Sosyal konut kuralarında yeni çekiliş 30 Kasım'da başlıyor.

    TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 VE BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

    TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."

    Buna göre; İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de yapılacak.

     
  • TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 VE BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
  • TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 VE BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları nasıl ve nereden yapılır?

    KURA TARİHLERİ HAFTALIK OLARAK AÇIKLANACAK!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.
  • TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 VE BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları nasıl ve nereden yapılır?

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

    7 Kasım Pazartesi: Ardahan 250 konut

    8 Kasım Salı: Kars 1.070 konut

    9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut

    10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

    11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

    15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

    16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut 

    17 Kasım Perşembe: Muş 1.150 konut 

    18 Kasım Cuma: Bingöl 1000 konut

    19 Kasım Cumartesi: Erzurum 1.555 konut

    20 Kasım Pazar: Erzurum 755 konut için kura çekimi yapılacak.

    21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

    22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

    23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

    26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791

     
  • TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 VE BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları nasıl ve nereden yapılır?

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

    7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450 konut

    8 Kasım Salı: Siirt 903 konut

    9 Kasım Çarşamba: Batman 1.850 konut

    10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

    13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut 

    17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut 

    18 Kasım Cuma: Gaziantep 1.124 konut

    19 Kasım Cumartesi: Gaziantep 700 konut

    20-23 Kasım: Gaziantep 82000 konut için kura çekimi yapılacak. Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

    24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650

    28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

     
  • TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 VE BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. Şimdiye kadar Şırnak ve Ardahan sonuçları belli oldu.

    İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura sonuçları ise bekleniyor.

    TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 VE BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTTİ?

    Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut başvuruları31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi.

    TOKİ arsa ve iş yeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

    TOKİ KONUT VE İŞYERİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 VE BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    TOKİ Sosyal Konut Projesi 250 bin konut detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Alt ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı TOKİ başvuruları, Ziraat-Halk Bankası şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak.

    TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 VE BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları nasıl ve nereden yapılır?

    TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

    TOKİ sosyal konut başvuru ücreti olarak 500 TL olarak belirlendi. TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
  • TOKİ KURA TARİHLERİ 2022 VE BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 2+1, 3+1 TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi gün? TOKİ başvuru sonuçları nasıl ve nereden yapılır?

    SOSYAL KONUT PROJESİ TEMELLERİ ATILDI!

    TOKİ ilk evim için temel 25 Ekim'de atıldı. İşte ilk konutların yapılacağı iller:

    Ankara,

    Afyon,

    Amasya,

    Aydın,

    Bolu,

    Diyarbakır,

    Elazığ,

    Erzurum,

    Kahramanmaraş,

    Kırşehir,

    Konya,

    Manisa,

    Muğla,

    Tunceli,

    Uşak,

    Yozgat,

    Zonguldak.

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