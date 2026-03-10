TOKİ para iadesi ne zaman yapılır? TOKİ 5 bin TL para iadesi ne zaman yatacak?
TOKİ para iadesi nasıl alınır, TOKİ 5 bin TL para iadesi ne zaman yatacak, soruları, TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. TOKİ'nin yürüttüğü sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan ancak kura sonuçlarında asil veya yedek listede yer almayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru ücretini geri alabiliyor. Peki, TOKİ para iadesi ne zaman yapılır? TOKİ 5 bin TL para iadesi ne zaman yatacak? İşte TOKİ başvuru ücret iadesi sorgulama ekranı...
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.
Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.
TOKİ BAŞVURU PARASI NEREYE YATIRILIR?
TOKİ iadesi, başvuru yapılan banka üzerinden hesaba iade edilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir
TOKİ BAŞVURU İADESİ NASIL SORGULANIR?
TOKİ sosyal konut projesinde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlar, başvuru iadesini Emlak Konut internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor.
İlk adım olarak T.C. kimlik numarası ve telefon numarası bilgisi giriliyor.
İkinci aşamada ise İBAN bilgisi girilerek onaylanıyor.
Başvuru iadeleri 5 iş günü içinde hesaplara yatırılıyor.