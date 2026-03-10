TOKİ sosyal konut projesinde kura sonuçları il il açıklanmaya devam ediyor. Kura sonuçlarına göre konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için sözleşme ve ödeme süreci başlarken, başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşların 5 bin TL başvuru ücretleri bankalar aracılığıyla iade ediliyor. Peki, TOKİ para iadesi ne zaman yapılır, nasıl alınır? TOKİ 5 bin TL para iadesi ne zaman yatacak? İşte detaylar...