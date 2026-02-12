Canlı
        TOKİ Tekirdağ kurası ne zaman? 2026 TOKİ Tekirdağ kura çekimi tarihi ve saati belli oldu

        TOKİ Tekirdağ kurası ne zaman? 2026 TOKİ Tekirdağ kura çekimi tarihi ve saati belli oldu

        TOKİ Tekirdağ kura çekimi tarihi belli oldu. Tekirdağ'ın Merkez, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy ilçelerinde toplam 6 bin 865 konut yapılıyor. Tekirdağ ili için TOKİ başvurusu yapanlar ''TOKİ Tekirdağ kurası ne zaman ve kura sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2026 TOKİ Tekirdağ kura çekimi tarihi ve saati ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 17:44 Güncelleme: 12.02.2026 - 17:44
        1

        Tekirdağ TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı. Tekirdağ ve ilçelerine toplamda 6 bin 865 konut inşa edilecek. Peki TOKİ Tekirdağ kurası ne zaman, saat kaçta?

        2

        TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        TOKİ Tekirdağ kura çekilişi 13 Şubat 2026 saat 14.30'da TOKİ'nin YouTube kanalında canlı yayınlanacak.

        Tekirdağ'ın Merkez, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Malkara, Marmaraereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy ilçelerinde toplam 6 bin 865 konut yapılıyor.

        3

        TEKİRDAĞ TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Kura sonuçları çekilişin ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar Tekirdağ kura sonuçlarına TOKİ resmi sitesi ve e-Devlet TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile erişebilecek.

