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        Haberler Magazin Tolgahan Sayışman'dan 9 milyon TL'lik Etiler turu: İlk kez gördünüz - Magazin haberleri

        Tolgahan Sayışman'dan 9 milyon TL'lik Etiler turu: İlk kez gördünüz

        Tolgahan Sayışman, değeri yaklaşık 9 milyon TL olan lüks otomobiliyle Etiler'de görüntülendi. Otomobili hakkında konuşan Sayışman, gazetecilere; "Çok yeni sayılmaz, herhalde siz ilk kez gördünüz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 08:07 Güncelleme: 23.02.2024 - 08:07
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Tolgahan Sayışman, Etiler'de objektiflere yansıdı. Bir kuaföre giren Sayışman, basın mensuplarına; "Arkadaşlar, başka zaman konuşalım. Girip bir saçımı - sakalımı kestireyim. Daha geniş zamanda konuşuruz" dedi.

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        Lüks otomobiliyle ilk kez görüntülenen Tolgahan Sayışman'ın arabasının değerinin yaklaşık 9 milyon TL olduğu öğrenildi.

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        "YENİ DEĞİL"

        Otomobiliyle ilgili konuşan Tolgahan Sayışman; "Çok yeni sayılmaz, herhalde siz ilk kez gördünüz" ifadelerini kullandı.

        #tolgahan sayışman

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