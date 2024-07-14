Tom Cruise'dan centilmence hareket

İspanyol kökenli ABD'li Victoria Canal, amniyotik bant sendromu nedeniyle sağ kolunun yarısı olmadan doğdu. Altı yaşındayken büyükannesi sayesinde müzikle tanışan Canal, engeline rağmen üst düzeyde piyano çalmayı öğrendi.

Pandemi sırasında Coldplay'in solisti Chris Martin, onu, müziğini paylaştığı bir sosyal medya gönderisi aracılığıyla keşfetti.

Chris Martin, daha sonra Victoria Canal'ı plak şirketine götürdü ve onunla ilk albüm anlaşmasını yaptı. Canal, Mayıs 2022'de ilk albümünü çıkardı.

Bugüne dek pek çok ödül de kazanan Victoria Canal, geçen ay Glastonbury Festivali'ndeki efsanevi 'Paradise' şarkısı performansı için piyano ve vokalde Coldplay'e eşlik etti.