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        Haberler Dünyadan Tom Cruise'dan centilmence hareket - Magazin haberleri

        Tom Cruise'dan centilmence hareket

        Kendi kullandığı helikopterle Londra'daki bir piste iniş yapan Tom Cruise, yolculukta kendisine eşlik eden engelli şarkıcı Victoria Canal'ın helikopterden inişine centilmence eşlik ederken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:34
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        Tom Cruise, helikopteri adeta bir otomobil gibi kullanıyor. Sık sık kendi kullandığı helikopterle yolculuk yapan Cruise, Londra'da bir piste iniş yaparken görüntülendi.

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        62 yaşındaki Tom Cruise'nun kullandığı helikopterin yolcuları arasında ABD'li şarkıcı Victoria Canal vardı.

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        Ünlü Hollywood yıldızı, 25 yaşındaki engelli şarkıcının helikopterden inmesine yardım ederken centilmen bir görünüm sergiledi.

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        'Görevimiz Tehlike' yıldızı, Victoria Canal'ın üzerine kıyafetini giydiği anlarda da ona yardımcı oldu.

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        Tom Cruise ile Victoria Canal, helikopter pistinde ilerlerken sohbet etti.

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        İspanyol kökenli ABD'li Victoria Canal, amniyotik bant sendromu nedeniyle sağ kolunun yarısı olmadan doğdu. Altı yaşındayken büyükannesi sayesinde müzikle tanışan Canal, engeline rağmen üst düzeyde piyano çalmayı öğrendi.

        Pandemi sırasında Coldplay'in solisti Chris Martin, onu, müziğini paylaştığı bir sosyal medya gönderisi aracılığıyla keşfetti.

        Chris Martin, daha sonra Victoria Canal'ı plak şirketine götürdü ve onunla ilk albüm anlaşmasını yaptı. Canal, Mayıs 2022'de ilk albümünü çıkardı.

        Bugüne dek pek çok ödül de kazanan Victoria Canal, geçen ay Glastonbury Festivali'ndeki efsanevi 'Paradise' şarkısı performansı için piyano ve vokalde Coldplay'e eşlik etti.

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        Öte yandan Tom Cruise da 'Görevimiz Tehlike' serisinin sekizinci filminin çekimleri için Londra'da bulunuyor.

        #Tom Cruise
        #victoria canal
        #helikopter
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