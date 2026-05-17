Tom Cruise yine helikopter hızını tercih etti
Lisanslı bir pilot olan Tom Cruise, Londra'da hızlı ulaşım ihtiyacını helikopter kullanarak giderdi
Tom Cruise, üçüncü 'Top Gun' filmi planlarını doğruladıktan sonra ilk kez Londra'da görüntülendi.
Birçok riskli sahneyi kendi başına üstlenmesiyle tanınan aktör, İngiltere başkentinde yine hızlı ulaşım ihtiyacını helikopterle giderdi.
63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, kendi kullandığı helikopteri Londra Helikopter Pisti'ne indirdi. Yanında kız kardeşi Cass Capazorio ve yeğeni Aden Darmody de vardı.
Cruise'u Londra'nın yağmurlu havasında karşılayan pist görevlileri, ünlü oyuncuya şemsiye tutarak yağmurdan korunmasını sağladı.
'Top Gun 3', nisan ayında Paramount Studios'un CinemaCon'daki sunumu sırasında duyuruldu. Cruise, kariyerinin dönüm noktası olan ABD Donanması havacısı Pete "Maverick" Mitchell rolünü yeniden canlandıracak. Bu karakteri ilk olarak 1986 yapımı gişe rekorları kıran filmde yükselen bir Hollywood yıldızı olarak oynamıştı.