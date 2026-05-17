Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Tom Cruise yine helikopter hızını tercih etti

        Tom Cruise yine helikopter hızını tercih etti

        Lisanslı bir pilot olan Tom Cruise, Londra'da hızlı ulaşım ihtiyacını helikopter kullanarak giderdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 10:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tom Cruise, üçüncü 'Top Gun' filmi planlarını doğruladıktan sonra ilk kez Londra'da görüntülendi.

        Birçok riskli sahneyi kendi başına üstlenmesiyle tanınan aktör, İngiltere başkentinde yine hızlı ulaşım ihtiyacını helikopterle giderdi.

        2

        63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, kendi kullandığı helikopteri Londra Helikopter Pisti'ne indirdi. Yanında kız kardeşi Cass Capazorio ve yeğeni Aden Darmody de vardı.

        Cruise'u Londra'nın yağmurlu havasında karşılayan pist görevlileri, ünlü oyuncuya şemsiye tutarak yağmurdan korunmasını sağladı.

        3

        'Top Gun 3', nisan ayında Paramount Studios'un CinemaCon'daki sunumu sırasında duyuruldu. Cruise, kariyerinin dönüm noktası olan ABD Donanması havacısı Pete "Maverick" Mitchell rolünü yeniden canlandıracak. Bu karakteri ilk olarak 1986 yapımı gişe rekorları kıran filmde yükselen bir Hollywood yıldızı olarak oynamıştı.

        4

        1994'ten beri lisanslı pilot olan ve kendi Airbus H125 uçağına sahip olan aktör, özellikle film çekimleri ve diğer iş taahhütleri için düzenli olarak İngiltere genelinde kendi helikopteriyle seyahat ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        16 yaşında 40 suç kaydı çıktı

        Avcılar'da meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayına ilişkin düzenlenen operasyonda, 2'si çocuk 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 16 yaşındaki H.K.'nin 40 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        #Tom Cruise
        #helikopter
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur alarmı!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        Şanlıurfa'da tüyler ürperten olay
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İhtiyaç ve prestij meselesi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        İnce bağırsak nakliyle aylar sonra çok özlediği ekmeği yiyebildi
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kırmızı halının pembe yıldızı
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Kuş seslerini dinlemek ruhumuza neden iyi gelir?
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Yeni nesil çete kabusları oldu
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Dursun Özbek 7 projeyi açıkladı!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        "Şampiyon yaptıktan sonra bırakacağım"
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        İran'dan Hürmüz için mekanizma
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını