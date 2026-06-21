Tony Parker İstanbul'a geliyor!

İstanbul'da vahşet... Sevgilisinin başını taşla ezdi! İple boğdu!

İstanbul'da, 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Sultan Çağan'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Başvurunun ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, genç kadının erkek arkadaşı Vedat Ç.'nin ifadesine başvurmak istedi. İlk ifadesin... Daha Fazla Göster İstanbul'da, 2 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Sultan Çağan'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Başvurunun ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, genç kadının erkek arkadaşı Vedat Ç.'nin ifadesine başvurmak istedi. İlk ifadesinde, "Bilgim yok. Ben bir şey yapmadım" diyen şüpheli, vücudundaki boğuşma izlerinin dikkat çekmesi üzerine sorguya alındı. Yapılan sorguda ise tüyler ürperten cinayet ortaya çıktı Daha Az Göster