Portekiz'in 4 bin 592 metrelik Algarve Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.
Kawasaki takımının Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, yarışı ilk sırada tamamladı. Aruba.it takımından Marco Melandri 2'nci, Pata Yamaha'dan Michael van der Mark ise 3'üncü oldu.
Kawasaki Puccetti pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise bitiş çizgisini 8'inci sırada geçti ve genel sıralamada 108 puanla 9'uncu sıradaki yerini korudu.
Portekiz ayağının ikinci yarışı, yarın TSİ 17.15'te koşulacak.
SÜRÜCÜLER KLASMANI
1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 395 puan
2. Chaz Davies (Büyük Britanya): 291
3. Michael van der Mark (Hollanda): 264
4. Tom Sykes (Büyük Britanya): 229
5. Marco Melandri (İtalya): 213
9. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 108 GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ