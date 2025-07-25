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        Haberler Spor Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu, Balaton Park Pisti'nde piste çıkacak - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, Balaton Park Pisti'nde piste çıkacak

        Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) 2025 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'daki Balaton Park Pisti'nde piste çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 25.07.2025 - 12:17
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        Dünya Superbike Şampiyonası 2025 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Macaristan'daki Balaton Park Pisti'nde piste çıkacak.

        WSBK 2025 sezonunun kritik etaplarından biri olan Balaton Park, yüksek hızlı virajları ve teknik yapısıyla pilotlar için önemli bir sınav niteliği taşıyor.

        Razgatlıoğlu, Balaton Park Pisti’nde de galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek.

        Yarış takvimi şu şekilde:

        26 Temmuz Cumartesi

        Superpole: 12:00 (TSİ)

        Yarış 1: 15:00 (TSİ)

        27 Temmuz Pazar

        Superpole Yarışı: 12:00 (TSİ)

        Yarış 2: 15:00 (TSİ)

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