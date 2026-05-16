Toprak Razgatlıoğlu Katalonya GP'sinde sıralama turlarını tamamlayamadı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Barselona'da gerçekleştirilen Katalonya Grand Prix'sinde kaza yaparak sıralama turlarını tamamlayamadı.
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 14:23
İspanya'nın Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta motosikletinin kontrolünü kaybederek düşen 29 yaşındaki milli sporcu, sıralama turunu sonuncu sırada bitirdi.
Toprak Razgatlıoğlu, yarın TSİ 15.00'te koşulacak yarışa 22. sırada başlayacak.
