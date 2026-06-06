Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin Macaristan'daki sprint yarışında 13. oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabındaki Macaristan Grand Prix sprint yarışında 13. oldu.
Giriş: 06 Haziran 2026 - 17:04 Güncelleme:
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. etabında piste çıkan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Macaristan Grand Prix sprint yarışında 13. oldu.
Başkent Budapeşt'teki 4 kilometrelik Balaton Park Pisti'nde 26 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sprint turunda, 21:22.04'lük derece elde eden Ducati Lenovo takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez birinci sırayı aldı.
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 13. sırada bitirdi.
MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Milli sporcu, bugün gerçekleştirilen sıralama turunu ise 18. sırada tamamladı.
Macaristan Grand Prix'si yarın TSİ 15.00'te koşulacak.
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