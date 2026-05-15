        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de Katalonya'da piste çıkacak!

        Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de Katalonya'da piste çıkacak!

        MotoGP tarihinin ilk Türk pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Prima Pramac Yamaha takımıyla sezonun 6. yarışı olan Katalonya Grand Prix'sinde piste çıkacak. Fransa'da 13. olarak vites yükselten milli sporcunun hedefi Barselona'da bunu ileriye taşımak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 11:49
        Razgatlıoğlu, Katalonya'da piste çıkacak!

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 6. yarışında Katalonya'da mücadele edecek.

        Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya Pisti'nde 24 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 11.50'de, sprint mücadelesi TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 17 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te koşulacak.

        Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de ilk sezonunu geçiren milli sporcu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

        Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk iki etabı Tayland ve Brezilya'da yarışlarını 17. tamamladı.

        MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'sini 15. bitirerek MotoGP kariyerindeki ilk puanını hanesine yazdırdı.

        Sezonun dördüncü etabı İspanya Grand Prix'sini 19. sırada bitiren 29 yaşındaki Toprak, beşinci etap olan Fransa Grand Prix'sini ise 13. sırada tamamladı.

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        1. Marco Bezzecchi (İtalya): 128 puan

        2. Jorge Martin (İspanya): 127

        3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 84

        4. Pedro Acosta (İspanya): 83

        5. Ai Ogura (Japonya): 67

        20. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 4

