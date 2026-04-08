Tour de France ruhu L’Étape Türkiye üçüncü kez İstanbul’da

Bisiklet dünyasının en prestijli organizasyonlarından Tour de France’ın amatör serisi L’Étape, üçüncü kez İstanbul’da düzenleniyor. 78 Event tarafından Amaury Sport Organisation (A.S.O.) iş birliğiyle hayata geçirilen L’Étape Türkiye by Tour de France’ın basın lansmanı, Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleştirildi. Yarış, 20 Eylül Pazar günü Beykoz Spor Ormanı’ndan start alacak.Organizasyon, katılımcılara profesyonel Tour de France atmosferini yaşatırken, İstanbul’un eşsiz coğrafyasını da ön plana çıkarıyor. Asya ve Avrupa kıtalarını aynı parkurda buluşturan rota, Boğaz manzarası eşliğinde doğa ve şehir geçişlerini bir araya getiriyor. 2026 yılında 50 farklı ülkeden yaklaşık 2.500 sporcunun katılımı bekleniyor.

KURUMLARDAN ÖNEMLİ DESTEK

Lansmana kamu, özel sektör ve spor dünyasından önemli isimler katıldı. İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Spor Turizmi Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, Škoda Türkiye – Yüce Auto Genel Müdürü Zafer Başar, A.S.O L’Étape Series Proje Müdürü Mathieu Clanchin ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas konuşmacılar arasındaydı.

Etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), İstanbul Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi gibi kurumların desteğiyle düzenleniyor. İsim sponsorları Visa ve Maximiles Black’in yanı sıra Yüce Auto-Škoda Türkiye, Coca-Cola İçecek, Espressolab, Mosso, Shimano, CarrefourSA ve Züber de partner olarak katkı sağlıyor.

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, “Spor Şehri İstanbul” vizyonu doğrultusunda geleceğin sporcularını yetiştirmenin öncelik olduğunu vurgulayarak, uluslararası organizasyonların kentin küresel tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyonun profesyonel ve amatör bisiklet arasında köprü kurduğunu ifade ederek, 2026’da Marmaris etabının eklenmesiyle Türkiye’nin bisiklet dünyasındaki konumunun güçleneceğini vurguladı.

ÜÇ PARKUR, TEK HEYECAN

Yarış, farklı zorluk seviyelerine hitap eden iki rekabetçi parkurla düzenlenecek;

Uzun Parkur (105 km):

Başlangıç ve bitiş Beykoz Spor Ormanı. Toplam yükselme 1.583 metre. 5 tırmanış (1 Kategori 4, 2 Kategori 3, 2 Kategori 2), sprint ve tırmanış kapılarıyla kondisyon ve teknik beceri gerektiren zorlu bir etap.

Kısa Parkur (52,4 km):

Daha dengeli ve performans odaklı. Orman içi yollar, teknik virajlar ve orta zorlukta tırmanışlarla dinamik bir deneyim sunuyor.

Ayrıca 13 Eylül Pazar günü Üsküdar’dan başlayıp Fatih’te Sepetçiler Kasrı’nda sona erecek Halk Sürüşü ile Tour de France ruhu şehrin merkezine taşınacak. Her seviyeden bisikletsevere açık olan etkinlik, geniş katılım hedefliyor.Organizasyon kapsamında Beykoz Spor Ormanı’nda bisiklet festivali, çocuk ve aile etkinlikleri de yer alacak. Yan etkinliklerle bisiklet kültürü, sürdürülebilir ulaşım ve turizm farkındalığı artırılmaya çalışılacak.