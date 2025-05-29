Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Trabzon'da mobil mamografi aracında geçen yıl 270 kadının kanser riski taşıdığı belirlendi | Sağlık Haberleri

        Trabzon'da mobil mamografi aracında geçen yıl 270 kadının kanser riski taşıdığı belirlendi

        İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mobil mamografi aracında son 1,5 yılda 6 bin 988 kadına meme kanseri taraması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 15:10 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da mobil mamografi aracında geçen yıl 270 kadının kanser riski taşıdığı belirlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Trabzon'da hizmet veren mobil mamografi aracında geçen yıl 270 kadının kanser riski taşıdığı belirlendi.

        Trabzon Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 2020'den beri hizmet veren mobil mamografi aracı, geçen yıldan itibaren Ortahisar Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda çalışmalarını sürdürüyor.

        6 BİN 988 KADINA ÜCRETSİZ HİZMET VERİLDİ

        Toplum sağlığı merkezlerinde konuşlandırılarak Ocak 2024'ten itibaren 18 ilçeye giden araç, mamografi çekimi yaptırmak isteyen 6 bin 988 kadına ücretsiz hizmet verdi.

        Ortahisar Sağlık Müdürü Erdem Malkoç, dünyada en sık görülen kanser türlerinden birinin meme kanseri olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Malkoç, özellikle kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu belirterek, dünyada hala ölüm sebepleri arasında kanserin ilk sırada yer aldığını ifade etti.

        Meme kanserinde erken teşhis edildiğinde tedavi imkanının daha fazla olduğuna işaret eden Malkoç, "Mamografi yoluyla meme kanseri önceden tespit edilebiliyor. İlk ve erken evrelerde tespit edilen meme kanseri, iyileşme sürecinde de çok daha etkili oluyor. Bu sebepten dolayı mamografi bizim için önemli" dedi.

        Malkoç, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve mobil mamografi araçlarında meme kanserine karşı taramalar yaptıklarını anlatarak, 2020'de Trabzon Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen aracın şimdiye kadar 22 bini aşkın kadına hizmet verdiğini vurguladı.

        Mobil mamografi aracında son 1,5 yılda 6 bin 988 kadına mamografi çekildiğini belirten Malkoç, "Geçen yıl tarama yapılan 4 bin 900 kadından 270'inin sonucu pozitif çıktı, ileri tetkik ve tedavi merkezlerine yönlendirildi. Bunlardan 19'u kanser tanısı aldı ve tedavileri devam ediyor. Bu yıl ise 2 bin 88 kadının taraması yapıldı ancak kanser şüphesi görülenlere ilişkin veriler henüz elimize ulaşmadı" diye konuştu.

        Malkoç, erken tedavi ve teşhis için 40-69 yaş arası kadınları mamografi çektirmek için KETEM'lere ve mobil aracın bulunduğu yerlere davet ederek, şunları kaydetti: "18 ilçenin tamamına hizmet vermekteyiz. Oradaki aile hekimlerimizin ve toplum sağlığı merkezinde çalışan arkadaşlarımızın desteğiyle vatandaşımızı haberdar ediyoruz. İlçe sağlık müdürlüğü bahçesinde ya da aile sağlığı merkezinin olduğu bölgede aracımızı konumlandırarak çekimlerimizi yapıyoruz. Hizmeti kadınların ayağına kadar götürüyoruz."

        MAHALLELERİ DOLAŞAN ARAÇTA KADINLAR MAMOGRAFİ ÇEKTİRİYOR

        Çukurçayır Mahallesi'ndeki araçta mamografi çektiren 59 yaşındaki Fatma Aslan, torunlarını okuldan almaya giderken mobil mamografi aracını gördüğünü söyledi.

        Yakınlarında kanser öyküsü olduğu için korktuğunu, bu nedenle de daha önce mamografi çektirmediğini anlatan Aslan, "Mobil aracın burada olması benim için güzel oldu, 5 dakikada aradan çıkarttım. Teşekkür ediyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnfaz paketi saat 15.00'te Meclis'e gelecek
        İnfaz paketi saat 15.00'te Meclis'e gelecek
        Dört millet bahçesi açılıyor
        Dört millet bahçesi açılıyor
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Kanlı arazi! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı