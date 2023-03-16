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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Sevilla'yı konuk ederken sarı-lacivertlilerin özel misafirleri de vardı.

Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından kendi imkanlarıyla deprem bölgesine giden ve Adıyaman’da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Elif'i enkazdan kurtaran ekipte yer alan Trabzon’un Of ilçesi Çoruk Köyü muhtarı Coşkun Ayyıldız ve beraberindeki 20 kişilik grup, Kadıköy'e geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada

Kulübün genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş'ın yanı sıra kulübün sponsorlarından Avis'in pazarlama direktörü Esra Arslanbaş Kaynak'ın grup ile bir araya geldiği, ve yemek yendiği belirtildi.

Trabzonspor Kulübü de "#BizBeraberiz" diyerek Çoruk Köyü muhtarı Coşkun Ayyıldız ve beraberindeki 20 kişilik grubun fotoğrafını paylaştı.