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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Trabzonspor, 10. kupa hedefini gerçekleştiremedi - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, 10. kupa hedefini gerçekleştiremedi

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde son dakikada yediği gol ile Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor, kupayı 10. kez elde etme fırsatını kaçırdı. Bordo Mavililer, en son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor ile oynadığı final maçını 2-0'lık skorla kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 00:07 Güncelleme: 24.05.2024 - 00:07
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        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2 yenilen Trabzonspor, 10. kupa hedefini gerçekleştiremedi.

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        Ligde ilk mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başlayan ve bugüne dek 15 final maçının 9'unu kazanıp bu kulvarda şampiyonluk mutluluğu yaşayan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında oynadığı 16. final maçını kazanamayarak sezonu kupasız kapadı.

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        En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililerin kupa hasreti de 4 sezona çıktı.

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        AVCI, İLKİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda ilk Türkiye Kupası hedefini gerçekleştiremedi.

        Bordo-mavililer, ilk olarak 10 Kasım 2020'de göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere müzesine 3 şampiyonluk kupası götürürken, sadece Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşamadı.

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        BEŞİKTAŞ, 5. FİNALİ KAZANDI

        33 sezon sonra kupa finalinde karşılaşan iki takımın birbirleriyle oynadığı 5. final karşılaşmasını Beşiktaş kazandı.

        Daha önce oynanan 4 müsabakada 2'şer kez kupa mutluluğu yaşayan iki ekip arasındaki eşitliği siyah-beyazlı takım bozarak final maçlarında 3-2 üstünlük sağladı.

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        KUPASIZ GEÇEN SEZON

        Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde mağlup olarak sezonu kupasız kapamış oldu.

        Karadeniz ekibi, daha önce 5 kez kupa kazandığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk kez bir kupa finali karşılaşmasını kaybetti.

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