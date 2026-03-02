Canlı
        Trabzonspor'a Nwaiwu'dan kötü haber! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'a Nwaiwu'dan kötü haber!

        Trabzonspor, en son oynadıkları Karagümrük maçında sakatlanan defans oyuncusu Christian Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

        Trabzonspor'a Nwaiwu'dan kötü haber!

        Trabzonspor, defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu'dan kötü haber aldı.

        Bordo Mavililer, Karagümrük maçında sakatlanan Chibuike Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

        SAKATLIK AÇIKLAMASI

        Bordo mavili takımın Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

