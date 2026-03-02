Trabzonspor'a Nwaiwu'dan kötü haber!
Trabzonspor, en son oynadıkları Karagümrük maçında sakatlanan defans oyuncusu Christian Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor, defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu'dan kötü haber aldı.
SAKATLIK AÇIKLAMASI
Bordo mavili takımın Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.
