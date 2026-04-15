        Trabzonspor'a Onuachu, Muçi ve Batagov'dan müjdeli haber!

        Trabzonspor'a Onuachu, Muçi ve Batagov'dan müjdeli haber!

        Trabzonspor'da kritik Başakşehir maçı öncesi 3 önemli isimden sevindirici haber geldi. Bordo-mavililerde Paul Onuachu, Arbnor Muçi ve Arseniy Batagov'un yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 16:34 Güncelleme:
        Trabzonspor'a üç müjde birden!

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor'da yaşanan bu gelişme, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin elini önemli ölçüde rahatlattı.

        Alanyaspor karşılaşması öncesinde son antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hisseden Paul Onuachu'nun yapılan MR kontrollerinde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Nijeryalı golcünün sıvı kaybına bağlı olarak serum tedavisi gördüğü ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Deneyimli forvetin yarın takımla birlikte çalışmalara katılması ve Başakşehir karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

        TRİBÜNLER DOLUYOR

        Öte yandan Galatasaray derbisinde yaşanan 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle yaklaşık 35 bin taraftarına ceza gelen Trabzonspor, kararı Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Yapılan itiraz sonrası cezada indirime gidilmesi beklenirken, bordo-mavili kulüp tüm bu belirsizliğe rağmen Başakşehir müsabakasının biletlerini tamamen tüketti.

