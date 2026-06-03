Trabzonspor'a Portekizli kanat: Noah Saviolo
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Vitoria'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat Noah Saviolo ile anlaşmaya vardı. Portekiz basını ise kulüpler arasındaki pazarlıkların son aşamada olduğunu ve transferin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu yazdı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları için kolları sıvayan Trabzonspor, Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat Noah Saviolo için ilk teması kurdu.
Saviolo, bordo-mavili ekibin şartlarını kabul ederken; kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı ise devam ediyor...
PORTEKİZ BASINI: 11.5 MİLYON EURO
Record'un haberine göre; bordo-mavililer Portekiz kulübüne bu transfer için 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından da %15 pay verileceği iddia edildi.
9+3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLDİ
Genç kanat oyuncusunun Benfica ve Roma'nın hedefinde olduğu, 9+3 milyon Euro'luk bir teklif iletildiği fakat Vitoria'nın bunu reddettiği haberin detaylarında yer aldı.
Teknik direktör Fatih Tekke’nin Saviolo’nun son raporlarını beğendiği ve transferin bir an önce gerçekleşmesini istediği öğrenildi.
Saviolo geçtiğimiz sezon 36 maçta 2 gol - 8 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 316 dakika sahada kaldı.