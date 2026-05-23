Trabzonspor, Anthony Nwakaeme ve Edin Visca'ya veda etti
2025-2026 sezonunu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme ile Edin Visca'yla yolların ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 21:20 Güncelleme:
Trabzonspor, 2025-2026 sezonunun sona ermesinin ardından sözleşmesi biten iki oyuncuya veda etti.
Bordo Mavililer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Anthony Nwakaeme ile Edin Visca'yla yolların ayrıldığını duyurdu.
NWAKAEME İLE VISCA'NIN TRABZONSPOR KARİYERİ NASIL GEÇTİ?
Trabzonspor'a Ocak 2022'de imza atan Edin Visca, bordo-mavililerde 129 maçta 21 gol attı ve 37 asist yaptı.
Trabzonspor'daki ikinci döneminde geride kalan sezonda 21 maçta süre bulan Nwakaeme, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ