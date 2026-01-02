Habertürk
        Trabzonspor ara transfer dönemine hareketli başlayacak: Öncelik stoper!

        Trabzonspor ara transfer dönemine hareketli başlayacak: Öncelik stoper!

        Trabzonspor bugün başlayan ara transfer dönemine planlamasını erkenden yapan takımlardan biri olarak girerken, kadrosunu güçlendirmek ve sezonun ikinci yarısında zirve iddiasını korumak için nokta atışı takviyeler hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:52 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:52
        Trabzonspor'da öncelik defans bölgesine!
        Bugün başlayan ve 6 Şubat tarihine kadar devam edecek olan ara transfer dönemi için Trabzonspor kulübü de temaslarını hızlandırdı. Savunmada sakatlıklar rotayı belirlerken, orta saha ve hücum hattında yerli oyuncu hedefi öne çıkıyor. Bordo-mavililer, kadrosunu güçlendirmek ve sezonun ikinci yarısında zirve iddiasını sürdürmek için ara transferde nokta atış yapmak istiyor. Günler öncesinden transfer hareketliliğinin yaşanmaya başladığı Trabzonspor’da, Afrika ve yerli pazarındaki temasların ağırlıkta olduğu gözlendi. Savunmada yaşanan sakatlıklar bordo-mavililerin transfer önceliğini şekillendirirken, orta saha ve hücum hattında ise yerli oyuncu ağırlıklı görüşmeler öne çıktı.

        SAVUNMA HATTINDA ÖNCELİK STOPER

        Öncelikle savunma hattını güçlendirmeyi planlayan bordo-mavililerin listesinin başında Wolfsberger AC forması giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu öne çıkıyor. Stefan Savic, Rayyan Baniya ve Serdar Saatçi’nin sakatlıkları nedeniyle defans rotasyonu daralırken, Fatih Tekke’nin de raporu doğrultusunda transferde öncelik bu bölgeye veriliyor. Bu anlamda uzun zamandır bordo-mavili kulüple adı anılan Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ile ilgili girişimlerin devam ettiği belirtildi. Oyuncunun kulübüyle yüksek bonservis rakamı üzerindeki pazarlıkların sürdüğü bunun yanında farklı takımların oyuncuya ilgisinin ise bu transferi daha da zora soktuğu öğrenildi.

        ORTA SAHADA VE HÜCUMDA YERLİ İSİMLER

        Bordo-mavililer, orta saha ve hücum hattında da kadro derinliğini artırmak için temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe’de forma şansı bulmakta zorlanan sol kanat oyuncusu Oğuz Aydın, bu alanda öne çıkan isimlerden biri. Teknik ekibin, Fatih Tekke’nin eski öğrencisi olan Oğuz Aydın’ı satın alma opsiyonlu kiralık modeliyle kadroya kazandırma planı yaptığı öğrenildi. Bu transferde Trabzonspor’un rakibinin ise Rusya’dan CSKA Moskova olduğu belirtiliyor. Bordo-mavililerin Galatasaray’dan Ahmed Kutucu için de nabız yokladığı dile getirildi.

        UMUT NAYIR İÇİN ONAY ÇIKTI

        Trabzonspor’un gündeminde uzun zamandır yer alan ve konuşulan bir başka isim ise Konyaspor’dan Umut Nayır. Karadeniz ekibi, sezon sonu takımıyla sözleşmesi sona erecek olan Milli futbolcuyu bonservisiyle renklerine bağlamak istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin Paul Onuachu’nun yokluğunda, kendi oyun planına da uyması nedeniyle Umut Nayır’ın transferine onay verdiği kaydedildi. 32 yaşındaki forvet Konyaspor’da ligin ilk yarısında toplam 8 gol kaydederek dikkat çeken bir performans gösterdi.

        GENÇ YATIRIM MODELİ DEVAM EDİYOR

        Alt liglerden genç yetenek Adem Yeşilyurt, Trabzonspor’un takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Yönetimin, scout ekibinin raporları doğrultusunda genç oyuncuyu kadroya katmayı planladığı ve resmi görüşmelerin yakın tarihte başlayacağı ileri sürüldü. Trabzonspor’un yerli stoper arayışında olduğu bir diğer ismin ise Ümit Akdağ olduğu iddia edildi. Alanyaspor ile bonservis bedeli üzerinde henüz önemli bir gelişme kaydedilmezken, bordo mavililerin bu oyuncu için bonservis pazarlığını sürdürdüğü öğrenildi.

        Yazın serinleyebilmek için sürdürdükleri 5 asırlık gelenekte, ilk karlar kuyulara atıldı

        Yazın serinleyebilmek için sürdürdükleri 5 asırlık gelenekte, ilk karlar kuyulara atıldı

