Trabzonspor, Benfica'nın sağ bek oyuncusu Sidny Cabral'ı transfer etti
Giriş: 02 Haziran 2026 - 17:23
Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları için kolları sıvayan Trabzonspor, Portekiz devi Benfica'da forma giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Sidny Cabral'ı renklerine bağladı.
HT Spor'dan Hasan Tüncel'in haberine göre Bordo Mavililer, Benfica'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ın transferini bitirdi. Kulüpler arasında yazışmalar tamamlandı.
6 MİLYON EURO'YA YAKIN BONSERVİS ÖDENECEK
Trabzonspor, bu transfer için Benfica'ya 6 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedeli ödeyecek.
4 YILLIK İMZA
Bordo-mavililerde Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
İMZALAR DÜNYA KUPASI ÖNCESİ ATILACAK
Trabzonspor, Dünya Kupası'na gitmeden önce Cabral'ı Türkiye'ye getirerek resmi imza attırmak istiyor.
Geride kalan sezonda Estrela ve Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 23 maça çıkan Cabral, 6 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.
