CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN...
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Gervinho, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Fabricio, Holmen, Selim Ay, Cemali, Sabo, Djokovic, Boldrin, Bolasie, Aminu, Pohjanpalo
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Süper Lig lideri Trabzonspor, 11. haftanın açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ligin 10. haftası sonunda 24 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor.
41. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.
YORUMLAR