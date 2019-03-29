Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, milli takım kamplarından henüz dönmeyen Filip Novak, Tunahan Ergül ile Caleb Ekuban katılmadı.

Bordo-mavililer, salonda yaptıkları antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.