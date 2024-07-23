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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Borna Barisic, kadrodan çıkarıldı - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'da Borna Barisic, kadrodan çıkarıldı

        Trabzonspor, Borna Barisi'in UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak Ruzomberok maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 23:33 Güncelleme: 23.07.2024 - 23:34
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        Trabzonspor'a Barisic'ten kötü haber!
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        UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzomberok ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Borna Barisic, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Borna Barisic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic’in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkartılmıştır” dedi.

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