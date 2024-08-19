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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Maxi Gomez ile yollar ayrıldı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Maxi Gomez ile yollar ayrıldı!

        Trabzonspor, Maxi Gomez'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 22:11 Güncelleme: 19.08.2024 - 22:11
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        Trabzonspor ayrılığı açıkladı!
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        Trabzonspor, Maxi Gomez'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

        28 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezonu İspanyol ekibi Cadiz'de kiralık geçirdi. Trabzonspor formasını 35 kez terleten Gomez, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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