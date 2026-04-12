        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun yokluğu aranıyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun yokluğu aranıyor!

        Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalmasının ardından, Paul Onuachu'nun forma giymediği maçlardaki puan kayıpları yeniden gündeme geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Trabzonspor'da gözler Onuachu'yu arıyor!

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, golcü oyuncusu Paul Onuachu'nun forma giymediği karşılaşmalarda zorlanırken önemli puan kayıpları yaşadı.

        Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 25 karşılaşmada 22 golle takımına skor katkısı sağlayan isimlerin başında geldi.

        Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Onuachu'nun görev almadığı maçlarda şampiyonluk yolunda yara aldı.

        4 KARŞILAŞMADA 7 PUAN KAYBETTİ

        Trabzonspor, Onuachu'nun forma giymediği 4 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelirken 2 karşılaşmadan beraberlikle, 1 müsabakadan da yenilgi ile ayrıldı.

        Bordo-mavililer, sarı kart cezası nedeniyle 16. haftada Trabzon'da oynanan Beşiktaş müsabakasında görev alamayan Onuachu'nun yokluğunda sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

        Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımına davet edilen Nijeryalı oyuncunun forma giymediği 17. haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında 4-3 kaybeden Karadeniz ekibi, 18. haftada dış sahadaki Kocaelispor maçını ise uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı.

        Trabzonspor, bu hafta son antrenmanda sakatlanarak kafileden çıkarılan Onuachu'nun eksikliğinde Corendon Alanyaspor karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

        Trabzonspor, Onuachu'nun oynamadığı 4 karşılaşmada 7 puan kaybetti.

        BU SEZON 43 PUANLIK KATKI

        Trabzonspor, ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı.

        Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı maçlarda puanların yüzde 67'sini elde etti.

        ONUACHU'NUN GOLLERİ

        Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü atan Onuachu, 1-1 berabere biten 4. haftadaki Samsunspor ile 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da takımı adına ağları havalandıran isim oldu.

        Nijeryalı santrfor, 7. haftada 4-3 kazanılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 2, 8. haftadaki 4-0 galip gelinen Zecorner Kayserispor ile 9. haftada 2-1 üstünlük sağlanan Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

        Ligin 12. haftasında 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golüne imza atan Nijeryalı oyuncu, 13. haftada 4-3 kazanılan RAMS Başakşehir müsabakasında 1, 14. haftada 3-1 üstün gelinen TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında da 2 gol attı.

        Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Onuachu, döndükten sonra gollerine kaldığı yerden devam etti.

        Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında 2 gol, 22. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında da bir gol attı.

        Onuachu, Karadeniz ekibinin ligin 23. haftasında deplasmanda 2-1 galip geldiği Gaziantep FK maçı ile 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği karşılaşmada birer kez, 25. haftada Zecorner Kayserispor karşısında sahadan 3-1 üstün ayrıldığı maçta da rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

        Ligin 26. haftasında Çaykur Rizespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyette takımının golünü kaydeden Nijeryalı oyuncu, 28. haftada takımının 2-1 galip geldiği Galatasaray maçında ilk golü atan isim oldu.

