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Trabzonspor'da şampiyonların kaderini yaşadı

Spor Toto Süper Lig’de son 4 sezonda şampiyonluk yaşayan takımlar bir sonraki sezon zirvenin uzağında kalırken, bordo-mavililer de bu geleneği bozmadı. Bu sezondan önemli dersler çıkaran Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu ise Trabzonspor’u yeniden ayağa kaldıracak adımlar atıyor

Trabzonspor'da şampiyonların kaderini yaşadı
İHA

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, 38 yıl sonra yaşadığı şampiyonluk sevincini, bu sezon yerini moral bozukluğuna bıraktı. Şampiyonluk sonrası planlama hataları yapan Karadeniz ekibi başkan Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'nın gidişiyle yeniden bir kabuk değişimine giriyor.

ŞAMPİYONLAR SON 4 SEZONDUR REHAVETİN BEDELİNİ ÖDÜYOR

Geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 73 puan toplayan Trabzonspor, sezonun büyük bölümünü lider olarak devam ettirirken yarışı da şampiyonlukla taçlandırmıştı. Bu sezon ise bordo-mavililer 51 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 22 puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk sonrası büyük bir sendrom yaşayan takımlar kervanına katıldı. Söz konusu haftalar itibarıyla 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, sonraki sezonda 55 puan toplayarak 6. sırada yer aldı. 2019-2020 sezonunda şampiyon olan Medipol Başakşehir sonraki sezon 33 puan ile 17. sırada yer aldı ve küme düşme tehlikesi yaşadı. 2020-2021 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş ise sonraki sezonda 51 puan toplayarak 7. sırada yer aldı.

BAŞKAN DOĞAN ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYOR

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ayrılışı sonrası sportif ve ekonomik mana da sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibinde sorumluluğu üzerine alarak başkanlık koltuğuna oturan Ertuğrul Doğan, takımın başına getirdiği Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile birlikte önümüzdeki sezon yeniden ayağa kalkacak Trabzonspor’un temellerini atmaya çalışıyor. Geçmişten önemli dersler çıkaran ve bu kez tüm sorumluluğa sahip olan Doğan, taraftarların büyük bir heyecan duyacağı bir takım ortaya çıkarmak için önemli adımlar atıyor. Sezonun tamamlanmasıyla Trabzonspor, bu adımlarını hayata geçirecek. Sponsorluklarla birlikte mali yapılanma ve sportif başarı için kadro planlamasını yüzde 70’ni oluşturan Karadeniz ekibi, haziran ayının ilk haftasıyla birlikte spor kamuoyunu oldukça meşgul edecek hamlelere imza atacak.

DOĞAN VE BJELICA TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Nenad Bjelica, oyunculara gelebilecek teklifleri değerlendirme noktasında fikir birliğinde. Takım içersinde, değerini bulan ve hedeflenen rakamlara ulaşan her oyuncuya gelebilecek teklifler değerlendirecek. Bordo-mavili yönetim kadroda bulunan ve sözleşmeleri devam eden oyuncularla ilgili olarak geçtiğimiz sezonlardaki gibi katı bir tutum içerisine girmeyecek. Değerini bulan ve ayrılmak isteyen oyunculara kolaylık sağlanacak. Başkan Doğan ve yönetimin özellikle üzerinde durduğu diğer bir konu ise gelecek sezon planları dahilinde olan ancak değerini bulsa da takımda kalmak isteyen oyuncularında takımda kalması için tüm şartlar zorlan

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