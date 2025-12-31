Habertürk
        Trabzonspor'da Süper Kupa hazırlığı - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'da Süper Kupa hazırlığı

        Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali'nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 13:47 Güncelleme: 31.12.2025 - 13:47
        Trabzonspor'da Süper Kupa hazırlığı!
        Süper Kupa Yarı Finali’nde Gaziantep’te Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo mavili takım, bir günlük iznin ardından 2 Ocak Cuma günü hazırlıklarına devam edecek.

